États-Unis : «Le vert de ce truc est démentiel!»

Le ciel du Dakota du Sud a pris une teinte surréaliste, mardi. Il s’agit un phénomène rare appelé «derecho».

Selon la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), un derecho est une tempête de vent généralisée associée à des averses ou des orages se déplaçant rapidement et s’étendant généralement sur plus de 340 kilomètres.

Selon le «Washington Post», un ciel vert apparaît lorsque la lumière bleue des nuages de pluie est combinée avec la lumière rouge et jaune d’un coucher de soleil. Le média américain précise tout de même que les experts ont encore des incertitudes concernant le pourquoi et le comment de ce processus. D’après «National Geographic», ces tempêtes rares se produisent principalement dans le centre et l’est des États-Unis, à raison d’une ou deux par an en moyenne.