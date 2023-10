Le Vert fribourgeois Gerhard Andrey candidat au Conseil fédéral

«Au sein du gouvernement, je veux m'engager en faveur d'une nature intacte, d'une cohabitation solidaire et d'une économie circulaire durable, bases d'une bonne vie pour nos générations et celles à venir. Mes enfants me motivent à travailler pour un avenir digne d’être vécu, pour eux, et pour les générations futures», a-t-il dit dans sa déclaration envoyée aux médias.