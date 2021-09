Cinéma : Le vétéran Almodovar donne le coup d’envoi du festival de Venise

Le réalisateur espagnol a inauguré la Mostra de Venise mercredi avec son film «Madres Paralelas», porté par son actrice fétiche Penelope Cruz.

Pedro Almodovar et Penelope Cruz à l'ouverture de la Mostra de Venise pour présenter leur film «Madres Paralelas». (Mercredi 1er septembre 2021)

Le coup d’envoi de la course au Lion d’or a été donné mercredi soir par un duo emblématique du cinéma espagnol, Pedro Almodovar et Penelope Cruz, prélude d’une Mostra de Venise qui mêle cinéma d’auteur et grand noms d’Hollywood.