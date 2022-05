E-sport : le vétéran Aqua à nouveau au sommet de «Fortnite»

Troisième titre majeur

Lors d’une finale à couteaux tirés, le duo a commencé très fort, samedi, en signant deux Victoires Royales coup sur coup (manches 3 et 4). Le membre de LootBoy et la recrue de Tundra ont également remporté la 7e partie dimanche, avant de s’adjuger le trophée avec 43 éliminations et 362 points, devant le Slovène TaySon et le Suédois Chapix. Après un titre de champion du monde duo en 2019 à New York, aux côtés de Nyhrox, et les finales de la saison X des FNCS, cette victoire représente un troisième sacre majeur pour David «Aqua» Wang, âgé de 19 ans.