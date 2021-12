Valais – Le viaduc de Riddes rouvert pour quinze à vingt ans

Les travaux les plus importants sont désormais terminés à la hauteur du viaduc de Riddes.

Le 14 août 2018, 43 personnes perdaient la vie à Gêne s (I), à la s uite de l’ effondrement du p ont Morandi . En réaction , l’Office fédéral des routes (OFROU) avait auscult é l es siens . En février 2019, 62 ouvrages dont dix situés en Valais avaient été jugés en mauvais état, parmi lesquels le viaduc de Riddes, victime d’un défaut de conception lors de sa construction en 1976. Des travaux de sécurisation ont été lancés en mars 2021 , consist ant à remplacer les câbles de précontraintes et régler de nombreux problèmes d’étanchéité et de corrosion au niveau de s piliers de l’ouvrage , long de 260 mètres .

Près de 10’000 véhicules par jour

Par ailleurs, le viaduc est passé de quatre à deux voies, l’une d’elles ayant été totalement fermée pour raisons de sécurité. Portion de la route cantonale entre Martigny et Sion, il permet le tran s it de quelque 10 ’ 000 véhicules par jour et de la ligne ferroviaire du Simplon.