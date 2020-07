Canton du Valais

Le viaduc de Riddes sera assaini en 2021

Depuis juillet 2019, l’ouvrage est interdit aux véhicules de plus de 3,5 tonnes pour des raisons de sécurité. Le viaduc de Riddes doit donc assaini au plus vite pour autoriser à nouveau le trafic.

Les travaux d’assainissement du Viaduc de Riddes devraient débuter en 2021 afin de rétablir au plus vite le trafic des plus de 3,5 tonnes. La moitié de l’infrastructure sera renforcée, l’autre définitivement fermée. La manœuvre estimée à 12 millions de francs devrait prolonger «de dix à quinze ans» la durée de vie de l’ouvrage.

Propriété de la Confédération (65%) et du canton (35%), le viaduc de Riddes permet à la route cantonale T9 de passer sur le Rhône, sur plusieurs routes et chemins communaux, sur l’autoroute A9 ainsi que sur les voies CFF de la ligne ferroviaire du Simplon. Avec 33’000 mètres carrés de tablier de pont, il s’agit du plus grand échangeur autoroutier de Suisse.