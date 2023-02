Suisse : Le Viagra en tête des importations illégales de médicaments

Ce sont à nouveau les stimulants de l’érection qui occupent le haut du podium des importations illégales, suivis par les somnifères et les tranquillisants, les hormones (comme la mélatonine) ainsi que par les médicaments contre le rhume et les laxatifs. Selon Swissmedic, les médicaments importés illégalement ne recèlent souvent aucun principe actif ou contiennent des principes actifs faisant l’objet de fausses déclarations et peuvent renfermer des additifs nocifs.

Des suites

Toute personne qui achète et prend des médicaments provenant de sources non contrôlées, sur internet et sur les réseaux sociaux par exemple, s’expose à des risques majeurs pour sa santé, selon l’institut. Des poursuites peuvent également être engagées contre ces dernières. En procédure simplifiée, ce qui a concerné 90% des envois illégaux interceptés, les médicaments saisis ont été détruits. Dans d’autres cas, 214 procédures administratives ordinaires ont donné lieu au paiement de frais; 78 d’entre elles concernaient des commandes répétées passées après une procédure simplifiée. Dans d’autres cas plus graves, les infractions ont donné lieu à des poursuites judiciaires.