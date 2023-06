Le Vibiscum Festival a ouvert sans souci majeur

À 18h15, OrelSan est arrivé sur scène à la surprise générale, ce qui a fait décoller l’ambiance. Le héros de cette soirée hip-hop, qui a eu carte blanche pour la programmation, a présenté certains artistes qui allaient jouer avant lui. Il a aussi blagué sur le fait qu’il fallait attendre 22h30 pour voir son concert. Sur le coup des 21h15, Fuckin Fred, personnage incarné par l’acteur Jonathan Cohen à mi-chemin entre Fatal Bazooka et Helmut Fritz, a mis une ambiance du tonnerre avec son concert potache. OrelSan y a même fait une apparition, juchée sur des rollers et tresses sur la tête, pour le plus grand plaisir de la foule. Le rappeur star s’est ensuite emparé de la scène, à 22h30 comme prévu, pour son concert. Entouré de plusieurs musiciens, le Caennais a fait le show et a même surpris ses fans avec des vieux titres sortis au début des années 2000. Cette carte blanche s’est terminée en apothéose sur le hit «Basique» repris en chœur par la dizaine de milliers de personnes présentes. À minuit précis, une fois le live terminé, les festivaliers se sont dispersés dans le calme.