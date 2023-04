Loïc Nottet à l'affiche du Vibiscum Festival

et le Belge Oscar and the Wolf, dont le titre «Warrior» a été l’hymne des Diables Rouges lors de la Coupe du monde au Quatar, se produiront au Vibiscum le 9 juin 2023.

Le 24 janvier 2023, les organisateurs du Vibiscum avaient indiqué, lors d’une conférence de presse, que le programme du vendredi 9 juin 2023, «destiné à un large public», serait révélé «très prochainement». Près de trois mois plus tard, les artistes qui se produiront lors de cette soirée estampillée pop-rock sont enfin connus. Ou presque. Le festival recevra l’allemande Damona, les Belges Oscar and the Wolf et Loïc Nottet, ainsi qu’«un headliner qui a dépassé le milliard de streams». Le nom de cette tête d’affiche sera annoncé… «tout prochainement».