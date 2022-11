Le Vibiscum Festival prévoit une deuxième édition XXL 

Vevey (VD) : Vibiscum Festival: une deuxième édition XXL

C’est peu dire que le deuxième Visbiscum va faire du bruit. Après une première qui a réuni 6000 personnes sur deux soirs avec IAM et Oliver Heldens en tête d’affiche, le festival voit plus grand pour 2023. Il va durer cinq jours et ne se déroulera plus uniquement au jardin du Rivage et au château de l’Aile. Il prévoit d’occuper aussi la Grenette et surtout la «légendaire» place du Marché où 18’000 festivaliers pourront se masser devant la scène principale à la «vue imprenable sur le Léman et les montagnes». «Les têtes d’affiche, de renommée mondiale, dignes d’une scène aussi époustouflante, seront communiquées très prochainement. Un festival «off», incluant une journée dédiée aux familles (ndlr: le 11 juin 2023), viendra ravir un public encore plus large», ont communiqué les organisateurs mercredi 30 novembre 2022.