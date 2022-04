Affaire de corruption : Le vice-gouverneur de New York présenté à un juge

Le vice-gouverneur démocrate de l’État de New York va être présenté devant un juge mardi, ont annoncé à l’AFP les services d’un tribunal fédéral de New York.

Le vice-gouverneur démocrate de l’État de New York, Brian Benjamin (ici en août 2021).

Le vice-gouverneur démocrate de l’État de New York, Brian Benjamin, va être présenté devant un juge mardi, ont annoncé à l’AFP les services d’un tribunal fédéral de New York, après s’être rendu à la police dans le cadre d’une affaire de corruption, selon le «New York Times».

D’après le quotidien américain, un procureur fédéral et des enquêteurs du FBI s’intéressent au rôle de Brian Benjamin dans un mécanisme visant à détourner des fonds de l’État de New York vers un investisseur immobilier en échange de contributions de plusieurs milliers de dollars à la campagne infructueuse de Brian Benjamin, alors sénateur local, pour être élu en 2021 au poste de contrôleur des finances de la ville de New York.