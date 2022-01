Etats-Unis – Le vice-président de la Fed Richard Clarida démissionne

Le président de la Fed promet «d’empêcher l’inflation de s’enraciner»

Le président de la Banque centrale américaine Jerome Powell va promettre mardi, devant le Sénat, de mettre tout en œuvre au cours de son second mandat «pour empêcher l’inflation de s’enraciner» aux États-Unis. Jerome Powell est crédité d’avoir pris des mesures rapides et radicales nécessaires pour maintenir l’économie à flot pendant la récession historique provoquée par la pandémie de Covid-19, de sorte que sa confirmation n’est pas menacée.

Mais la frustration accrue des Américains face à la flambée des prix va probablement pousser le Congrès à passer au gril le patron de la Fed -- un républicain qui avait été nommé par l’ancien président Donald Trump -- sur la façon dont la Fed compte s’y prendre pour endiguer l’inflation. «Nous utiliserons nos outils pour soutenir l’économie et un marché du travail solide et pour empêcher l’inflation de s’enraciner», va-t-il souligner selon un discours préparé à l’avance et diffusé lundi, sans plus de détail.