France : Le vignoble bordelais s’attend à une récolte petite mais de qualité

Les vendanges ont démarré dans le Sud-Ouest, ont confirmé vendredi les professionnels de la branche qui pensent payer le prix du gel et des attaques de mildiou de ce printemps.

La vendange des «premiers blancs aura lieu à partir du 6 septembre, les premiers rouges entre le 15 et le 20 puis vraiment entre le 20 et 25», a-t-il précisé, un «retour à la normalité» après une vendange 2020 historiquement précoce en raison des chaleurs.

Double peine

La «situation climatique est rassurante, on a du beau temps devant nous, les raisins qui sont là sont jolis. Si on a un temps normal, en termes de qualitatif, on n’est pas inquiets du tout». Pour les blancs et les rosés notamment, «la relative fraîcheur estivale est une très bonne nouvelle, c’est un moyen de préserver un potentiel aromatique très fort», a-t-il précisé.