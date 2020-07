Luxembourg

Le vilain tour de Florent Malouda à ses ex-​​salariés

L'ex-international français aurait quitté le Luxembourg sans avoir payé les anciens salariés de son restaurant. Sa société a été placée en faillite le 2 juin dernier.

Un petit tour et puis s'en va. Le passage éclair du footballeur Florent Malouda au Luxembourg n'a pas laissé que des bons souvenirs. Débarqué au FC Differdange pour une pige de 6 mois en 2018, l'ex-international français de 40 ans a profité de ses quelques mois passés au Grand-Duché pour se lancer dans le business de la restauration en s'offrant une adresse bien connue de la capitale: l'ancien «Color's» devenu «Le Colisée», un restaurant avec terrasse avec vue sur la place Guillaume II.

Mais rien ne s'est passé comme prévu, et l'aventure a tourné court. «Juste avant l'ouverture M. Malouda et son associé ont demandé aux salariés employés de plusieurs mois de quitter les locaux, sans le moindre préavis et sans les payer pour le travail effectué. Le lendemain, ils avaient changé les serrures», explique à L'essentiel l'avocat de trois ex-salariés, qui ont décidé d'attaquer en justice leur ancien employeur.