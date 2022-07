Berne : Le village de containers pour les réfugiés ukrainiens est quasi désert

Le plus grand camp de réfugiés de Suisse est opérationnel depuis près de deux semaines. Dans un premier temps, il était prévu d’y héberger au maximum 100 personnes. Mais les lotissements sont encore peu occupés. Seuls neuf réfugiés ukrainiens ont emménagé dans le «Viererfeld», comme le rapporte la «Berner Zeitung». Cela s’explique d’une part par le fait que le canton a déjà accueilli un nombre de réfugiés supérieur à la moyenne, raison pour laquelle la Confédération n’envoie actuellement plus de nouveaux arrivants à Berne. D’autre part, la grande majorité des familles d’accueil ont prolongé leur engagement.

Ouvert mais sécurisé

Sur le camp, les mesures de sécurité sont élevées: celui qui veut s’y rendre est aussitôt stoppé à l’entrée par un agent de sécurité et envoyé au guichet où la carte d’identité des visiteurs est échangée contre un badge. «Le dispositif de sécurité est élevé, car nous voulons protéger les habitants et nous exigeons une arrivée en règle», explique-t-on du côté du canton. Le lotissement reste toutefois ouvert et le lien avec le quartier est garanti.