Berne: Le vin «israélien» importé depuis une colonie divise les autorités suisses

En théorie, ce vin devrait être déclaré comme étant originaire du «Golan» et non d’Israël.

«Wine of Israel» est une mention qui se trouve sur les étiquettes des vins produits par la Golan Heights Winery et vendus dans les rayons du grand magasin Loeb, à Berne, depuis des années. Or, cette déclaration crée la controverse, comme le rapporte la «Berner Zeitung» vendredi. Car le vignoble se trouve sur le plateau du Golan, territoire annexé par Israël mais considéré comme appartenant à la Syrie par les Nations Unies et le droit international (lire encadré).