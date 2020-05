Actualisé il y a 13h

Suisse romande

Le vin tiré, ils passent de la peur de perdre au succès inespéré

Malgré la crise, des pros du secteur ont choisi d’allier ingéniosité et créativité pour attirer la clientèle privée. Avec succès.

de Abdoulaye Penda Ndiaye

Martial Du Pasquier est le représentant d’une sixième génération qui exploite un domaine à Concise (VD) depuis 1836. DR

«On a super bien travaillé. Toutes mes attentes ont été dépassées. Par rapport à mars-avril 2019, j’ai une hausse de 20% du chiffre d’affaires.» Même si le secteur est sérieusement chahuté par la pandémie, le vigneron-encaveur valaisan Frédéric Zufferey se frotte les mains. Tenaillé par la peur de tout perdre quand les restos ont fermé et que les gens se sont mis au télétravail, Martial Du Pasquier, de Concise (VD), a lui réussi un coup double: séduire la clientèle et servir une cause sociale. «Du 30 mars au 30 avril, j’ai reversé 10 francs à la Chaîne du Bonheur sur chaque carton de vin vendu. Des clients sont venus d’un peu partout, du Jura à Genève», se félicite ce petit indépendant qui exploite un domaine familial de 8 hectares vieux de 184 ans.

Bonne pioche aussi pour Vincent Graenicher, vigneron-encaveur vaudois à Tartegnin et Mont-sur-Rolle. Sa trouvaille? Un marqueur temporel au nom évocateur: Réserve Quarantaine. Le rouge est en rupture de stock et le blanc a des retombées jusqu’en Suisse alémanique. «L’idée est que mon vin soit dégusté quand la pandémie sera vaincue», conceptualise le vigneron de La Côte. Mais il refuse de verser dans le triomphalisme: «Je n’ai pas encore de Rolex et l’été sera long.»

Il y a beaucoup de questions et peu de réponses Olivier Robert, oenologue