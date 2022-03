Japon : Le violent séisme a tué au moins 4 personnes

Le tremblement de terre mercredi soir a fait s’effondrer des pans de maison, dérailler un train, et fait céder le goudron d’une autoroute. Une centaine de blessés.

Quatre personnes ont été tuées et plus de cent blessées lors d’un violent séisme de magnitude 7,4 qui a secoué l’est du Japon, provoquant un avertissement au tsunam i sur la côte nord-est du pays, levé jeudi matin.

«La police et les services de secours ont reçu de nombreux appels à Fukushima et à Miyagi», avait déclaré dans la nuit M. Matsuno, en invitant la population à rester vigilante en prévision de nouvelles secousses.

«Mais, à mon âge, je ne peux pas monter sur le toit, alors on va les utiliser pour protéger de la pluie les choses auxquelles on tient dans la maison», a-t-il dit.

Déraillement d’un shinkansen

Le tremblement de terre, fortement ressenti y compris à Tokyo, a initialement privé d’électricité plus de deux millions de foyers à Tokyo et ses départements voisins, selon l’opérateur Tokyo Electric Power (Tepco), mais le courant a été totalement rétabli quelques heures plus tard.

Le désastre avait fait plus de 18.500 morts et disparus – essentiellement à cause du tsunami – et forcé plus de 165’000 personnes du département de Fukushima à évacuer leurs foyers à cause des émissions radioactives de la centrale nucléaire endommagée, où les cœurs de trois réacteurs avaient fondu.