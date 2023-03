Sion: Le violeur français n’est pas celui qui avait agi en Valais

En décembre dernier, la police valaisanne avait demandé le profil ADN d’un homme accusé d’avoir commis plusieurs viols en France entre 1998 et 2008, et surnommé «le prédateur des bois». Elle avait relevé quelques similitudes dans le mode opératoire avec une affaire non résolue en Valais: entre 1993 et 1996, puis en 2000, dix femmes avaient été victimes d’un «violeur à la cagoule» qui emmenait ses victimes dans les bois pour abuser d’elles, comme l’avait fait l’homme interpellé en France.