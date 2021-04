Ce jour, le taux d’incidence chez nos voisins s’élevait à 331,2 pour 100’000 habitants. C’est moins que la moyenne régionale (371) et que la moyenne nationale (393,3), mais « cela constitue une augmentation de plus de 60% en 15 jours, relève la préfecture. Un tel niveau n’avait plus été atteint depuis novembre 2020 lors du deuxième confinement. » Dans le canton de Genève, le taux d’incidence au 31 mars s’élevait à 431,83 et en Suisse à 271,19.

Vaccination pour les 70 ans et plus

En Haute-Savoie, 262 personnes sont actuellement hospitalisées et 34 sont en réanimation ou en soins intensifs. Au 31 mars, près de 113’000 personnes avaient été vaccinées, dont un peu plus de 25’000 ont reçu les deux injections. Depuis le mois de janvier, l a campagne de vaccination « monte régulièrement en puissance » dans le département avec la création d’équipes mobiles et l’élargissement des publics prioritaires, poursuit la préfecture. La vaccination est dorénavant ouverte aux personnes âgées de 70 ans et plus sans comorbidité, indique-t-elle.