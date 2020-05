Actualisé 18.05.2020 à 16:46

Economie

Le virus crée de nouvelles opportunités pour la pub

Gels désinfectants et masques sont entrés dans les moeurs. Cela n’a pas échappé au monde économique, qui s’en sert de plus en plus pour communiquer.

de David Ramseyer

Getty Images/iStockphoto

On connaissait le traditionnel stylo ou le sempiternel porte-clés aux couleurs de l’entreprise, que celle-ci destinait à ses clients, au grand public ou à ses collaborateurs. Désormais, le flacon de solution hydro-alcoolique et - dans une moindre mesure - le masque sont eux-aussi devenus des supports publicitaires. «La demande explose», assure Joseph Nalbone, directeur de l’agence lausannoise Quintessence . Selon lui, les secteurs de la vente et des pharmas, notamment, sont friands de ces nouvelles formes d’affichage publicitaire.

Parmi elles, les bouteilles de désinfectants sont en première ligne. «Un de mes clients, une entreprise active dans la désinfection de logements, a remplacé l’étiquette d’origine par une à son nom», illustre Eve Lozeron, à la tête de Commeve, spécialiste en communication marketing. Le patron de la société de désinfection, Stéphane Aeschlimann, a déboursé quelques 8000 francs pour sponsoriser 2000 fioles rechargeables de 20 ml. «Au lieu de mon habituel packaging à Noël, j’investis maintenant, dans des cadeaux utiles pour mes partenaires.» Autres exemples de «branding» des gels désinfectants: Des bouteilles aux formes originales pour des restaurants, ou encore une fiole logotée, dotée d’un crochet pour l’attacher à un sac.

Masques moins porteurs

La publicité s’affiche aussi sur les masques de protection, mais dans une proportion bien moins importante que les désinfectants. «La plupart sont jetables, relève Eve Lozeron. Pour une campagne sur la durée, il faut en produire beaucoup, cela représente un coût. Et ce n’est pas éthique pour les entreprises sensibles au développement durable. C’est peut-être différend si les masques sont employés comme porte-étendards pour des causes ou pour afficher ses passions.» Associé au sein de Voxia, l’une des plus importantes agences suisses de relations publiques, Alexis Delmege acquiesce: «Cela peut faire sens dans un contexte et un environnement particulier, comme le sport. La NBA (ndlr: la ligue professionnelle américaine de basketball) a ainsi réalisé des masques pour les fans, aux couleurs de leur équipe».

Ce spécialiste n’est pas en tous cas pas surpris de ces nouvelles formes de communication, liées au Covid-19. «Désinfectants et masques sont des «goodies» appréciés, tout simplement parce que ce sont de plus en plus des objets d’utilisation courante.»