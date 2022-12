VAUD : Le virus de Jordanie ne lâche pas la grappe des tomates

Ce virus a plusieurs facultés: non seulement il s’attaque aux tomates, mais il s’en prend aussi aux poivrons, aubergines et certaines mauvaises herbes. Considérée comme une maladie de quarantaine virulente, elle a été baptisée «Tomato Brown Rugose Fruit Virus» (ToBRFV). Elle ne constitue toutefois aucun danger pour l’homme. En revanche, les tomates développent généralement des taches brunes et ridées, subissent une altération de la coloration et ne peuvent plus être commercialisés. Selon les situations, la perte de rendement peut atteindre 100%.