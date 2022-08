Etats-Unis: Le virus de la polio détecté dans les eaux usées à New York

États-Unis : Le virus de la polio détecté dans les eaux usées à New York

Le virus de la poliomyélite a été détecté dans les eaux usées de la ville de New York, «suggérant que le virus circule probablement localement», ont prévenu, vendredi, les autorités sanitaires de la ville, appelant les habitants à se faire vacciner s’ils ne le sont pas déjà. «La détection du virus de la polio dans des échantillons d’eaux usées de la ville de New York est inquiétante, mais pas surprenante», a déclaré Mary Bassett, une responsable sanitaire de l’État.

Pour chaque cas de la maladie identifié, «plusieurs centaines pourraient rester non détectés», a prévenu Mary Bassett. Ces personnes ne développant pas de symptômes peuvent malgré tout transmettre la maladie. La polio, maladie virale extrêmement contagieuse et touchant notamment les enfants, peut causer une paralysie permanente des membres, voire la mort dans certains cas.

Vaccination gratuite ou bon marché mise en place

Des experts des Centres de prévention et de lutte contre les maladies (CDC) ont été envoyés dans l’État pour aider aux opérations de dépistage et de vaccination. «Les conséquences de la polio sont dévastatrices et irréversibles, et ces derniers développements sont un sujet de préoccupation», ont écrit les CDC.