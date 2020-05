Moyen-Orient

Le virus déclenche une «infodémie» aux couleurs de l’islam

Face aux fake news liées au Covid-19, les théoriciens du complot au Moyen-Orient ont plongé dans un excès de religiosité.

De nombreuses théories et informations farfelues ont circulé dans le monde musulman.

«En temps de crises inexplicables et de conflits, les gens se tournent vers leurs mythes et leurs convictions culturelles pour donner du sens à ce qui se passe», explique Nabil Dajani, spécialiste des médias à l’Université américaine de Beyrouth (AUB). «Cela se passe partout, pas seulement dans le monde musulman», ajoute-t-il.

Excès de religiosité

Et alors que l’Andalousie musulmane du Moyen Âge continue de susciter des fantasmes chez certains, une autre vidéo a fait le tour des réseaux sociaux. Celle-ci affirme que l’appel à la prière a résonné pour la première fois depuis 500 ans en Espagne, durement touché par l’épidémie, alors qu’il n’a jamais été interdit dans le pays.

«Dans notre région, les revendications religieuses sont parfois en conflit avec les sciences et la médecine», souligne Sari Hanafi, professeur de sociologie à l’AUB. «Mais la religion est aussi une source essentielle de solidarité sociale, qui fait partie intégrante de la résistance au stress psychologique de la quarantaine», dit-il.

Suicides d’Italiens

«Impuissance»

Évoquant les discours conspirationnistes, Dima Matar, de la School of Oriental and African Studies (SOAS) à Londres, réfute tout «langage exceptionnaliste» selon lequel le Moyen-Orient serait «différent» du reste du monde. «La religion a toujours été utilisée dans le discours politique, et pas seulement au Moyen-Orient, en Occident aussi.»