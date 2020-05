Suisse

Le virus dope l'activité des coursiers à vélo

Les coursiers à vélo croulent actuellement sous les commandes en Suisse. Si les livraisons aux entreprises ont diminué, celles aux particuliers ont bondi.

«Nous avons énormément de travail. Moins avec les entreprises habituelles, mais beaucoup plus avec des particuliers», explique Jean-Sébastien Luy, coursier et membre de la direction de la société lausannoise Vélocité, également active à Neuchâtel ou Yverdon-les-Bains.

Malgré la hausse du nombre de trajets, les vélos plus lourds et les précautions sanitaires à prendre, les coursiers gardent le moral. «On se sent utile et cela nous donne une motivation supplémentaire», remarque-t-il.