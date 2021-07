Santé - Le virus du Nil occidental se rapproche de la Suisse

Le virus du Nil occidental est présent chez les oiseaux et peut être transmis par les moustiques aux chevaux et aux humains.

Le virus de la fièvre du Nil occidental pourrait atteindre la Suisse. Isolé pour la première fois en Ouganda, il a depuis été détecté en Allemagne, en Autriche et en Italie. Cette année, la Serbie s’attend à une épidémie: les premiers cas annuels de moustiques infectés – qui peuvent également transmettre le virus à l’homme – ont été découverts. Selon les autorités serbes, il faut environ deux semaines entre le premier moustique infecté et la première infection humaine. Actuellement, le pays pulvérise des insecticides par hélicoptère, dans le but de se débarrasser des petites bêtes en question.