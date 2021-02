Épidémie : Le virus Ebola fait une nouvelle victime en RDC

Le ministre congolais de la Santé a fait état dimanche de la «résurgence» de la maladie dans l’est de la République démocratique du Congo.

«Je voudrais aussi dire à mes sœurs et frères de Butembo de ne pas paniquer car nous avons organisé une lutte avec une équipe de riposte (…) Nous sommes là et nous allons faire en sorte que cette maladie puisse disparaître le plus tôt possible.»