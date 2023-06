Grippe aviaire: L'évolution rapide du virus H5N1 inquiète les experts 

Getty Images via AFP

Depuis son apparition, en 1996, le virus de la grippe aviaire H5N1 entraînait des épizooties essentiellement saisonnières. Mais «quelque chose s’est passé» mi-2021 qui l’a rendu beaucoup plus infectieux, selon Richard Webby, virologue et directeur du centre de recherche sur les pathologies aviaires de l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

Morts massives d’oiseaux

Depuis, les épizooties sont devenues annuelles, étendues à de nouvelles zones et synonymes de morts massives d’oiseaux sauvages et d’abattage de dizaines de millions de volailles. Pour Richard Webby, c’est la plus importante épizootie de grippe aviaire jamais connue. Il a dirigé des recherches, publiées cette semaine dans la revue «Nature Communications», montrant que le virus a rapidement évolué en se propageant de l’Europe vers l’Amérique du Nord.