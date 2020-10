Le chanteur a sorti un premier album, «Her And All Of My Friends», en juillet 2019.

L’Américain de Salt Lake City, Jack Rutter au civil, était un quasi-inconnu jusqu’au printemps. Sa reprise du titre «Put Your Records On» (2006) de Corinne Bailey Rae a fait un carton sur TikTok. Six mois plus tard, Ritt Momney, qui tire son nom de scène d’une contrepèterie avec Mitt Romney, sénateur républicain de l’Utah, est parmi les vingt artistes les plus écoutés en Suisse et son morceau a été écouté plus de 70 millions de fois sur Spotify.

«J’ai décidé de faire cette reprise quand la pandémie a commencé à tout faire fermer aux États-Unis. Les gens étaient déprimés et je me suis souvenu de cette chanson. Ma mère me la passait souvent et je me suis dit que c’était le titre le plus positif que je connaisse», a raconté le garçon de 20 ans dans «NME». Quant à son explosion sur le réseau social, Ritt Momney ne voit qu’une seule explication: «C’est grâce à un alignement des étoiles». Pour lui, TikTok a bouleversé l’industrie musicale. «Avant, elle choisissait quel titre allait faire un carton et mettait tout en oeuvre pour y parvenir. Là, il y a davantage de pouvoir entre les mains des artistes et des auditeurs», a-t-il encore estimé.