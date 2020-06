Valais

«Le virus n'a pas disparu! Il est encore présent dans toutes les régions»

Si le gouvernement valaisan pense pouvoir faire face aux répercussions du coronavirus sur l'économie, côté sanitaire, il appelle la population à rester vigilante.

Le Valais cinquième canton le plus touché

«Le virus n'a pas disparu! Il est encore présent dans toutes les régions du canton», lance la responsable du Département de la santé, des affaires sociales et de la culture Esther Waeber-Kalbermatten. Le Valais est resté en cinquième position (après Tessin, Genève, Vaud, Bâle-Ville) au niveau fédéral tout au long de la crise en terme du nombre de personnes infectées par tranche de 100'000. «C'est toujours le cas». Il faut rester attentifs aux foyers qui pourraient se créer et tester le plus possible afin que le secteur de la santé puisse faire face à une éventuelle seconde vague, note encore la conseillère d'Etat.