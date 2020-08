«C'était un jeune homme en bonne santé»

58 commentaires

Catherine 14.08.2020 à 14:38 cher 20 minutes, revoyez vos sources avant de mettre en grosses lettres la mort du bébé, un dément a été publié par la suite et par les parents et le médecin que ce bébé est né avec de graves problèmes pulmonaires. Donc absolument rien ne prouve vos dires sur les causes du décès de ce jeune homme.

Nageur 14.08.2020 à 14:31 Depuis quelques mois il y a eu plusieurs morts par noyade, fleuve et lac. Donc on interdit à 8 millions d'habitants de nager si on suit le même raisonnement qu'avec le covid. On peut aussi couper tous les arbres vu qu'une branche qui tombe risque de nous tuer.