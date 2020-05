Le virus peut-​​il muter et devenir plus agressif?

Rédiger un nouveau commentaire

Titre choque pour finalement dire qu'il n'y a rien de plus, ou sont les pouces en bas??? En se croirait en Chine dans ce nouveau format, impossible de critiquer ou de désapprouver.

Beaucoup de pouces en haut pour Fabus, non ? Mais il a certainement vu que nous pouvons liker un commentaire plusieurs fois. Avec ce nouveau format, on peut s’aimer beaucoup par contre.

François 03.05.2020 à 05:56

Ou comment faire flipper un peu plus la population. Ceci dit au mois de mars le New-York Times a publié les mouvements de smartphone au départ de Wuhan depuis le début de l'épidémie en décembre. La vitesse des déplacements est hallucinante, alors on a pas besoin de plus pour savoir que le virus était potentiellement en Europe début janvier.