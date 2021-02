Données anonymes et confidentielles

«Suivre les mesures anti-covid n’est pas si simple, confie Idris Guessous. Notamment dans les quartiers précarisés, où les foyers de contamination persistent plus longtemps qu’ailleurs. Un des objectifs de @choum est d’aider à apporter un soutien logistique aux personnes concernées par les clusters.» Mais pour cela, il faut que la population adhère à ce nouvel outil qui s’adresse à toute personne majeure habitant ou travaillant à Genève. La participation est totalement anonyme – l’inscription ne nécessite d’entrer ni son nom ni son prénom – et sans géolocalisation. Les données sont sécurisées et les lieux de domicile et de travail sont géomasquées. «L’idée n’est pas de fliquer la population, bien au contraire. On veut lui permettre de participer à stopper la pandémie», précise le médecin-chef.