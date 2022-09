Photographie : Le Visa d’Or News pour le photographe ukrainien Evgeniy Maloletka

Le Visa d’or News, prix le plus prestigieux du festival international de photojournalisme Visa pour l’image de Perpignan, a été décerné samedi à Evgeniy Maloletka pour ses reportages à Marioupol, ville du sud de l’Ukraine massivement bombardée.

Très ému, Evgeniy Maloletka a dédié son prix «au peuple ukrainien», en soulignant l’importance de cette reconnaissance de son travail. Ce photographe ukrainien de 35 ans, de l’agence Associated Press, et son compatriote Mstyslav Chernov, 37 ans, vidéaste d’AP, ont été les premiers journalistes à entrer dans Marioupol le 23 février, une heure avant la première bombe, et les derniers à en partir le 15 mars.