Shanna Kress continuera de cacher le visage de Loüka

Cette protection de la vie privée du bébé agace certains internautes qui l’ont fait savoir au couple qui réside, malgré des envies de départ, toujours sur la Côte d’Azur, en France. Shanna Kress leur a répondu dans une story et a expliqué pour quelles raisons sa progéniture n’apparaîtrait pas de sitôt à visage découvert. «On reçoit des messages de personnes qui sont énervées parce qu’on ne montre pas Loüka. Si on le fait, c’est pour lui. Si vous saviez comme on a envie de le montrer, tellement il est beau, drôle et mignon, mais on ne peut pas. Sur les réseaux, il y a vraiment des choses négatives quand on est connu et regardé tous les jours par des milliers de personnes», a-t-elle écrit. La starlette de 36 ans a pointé plus précisément «les gens chelous qui aiment un peu trop les enfants» et «la méchanceté» gratuite de certaines personnes. «On tient à le préserver. C’est un trésor, c’est notre trésor, et il n’a rien demandé», a insisté la maman.