Le visiteur paie ce qu’il veut, le MAH explose ses recettes

Le dispositif s’appelle «Paie ce qu’il te plaît» et il cartonne. Le projet pilote, mis en place par le musée d’Art et d’Histoire de Genève (MAH) depuis janvier 2022, sur son site de la rue Charles-Galland, est un véritable succès, relate « GHI ». Le concept est simple: le visiteur est invité à verser la somme qu’il désire à l’entrée ou à la sortie des expositions temporaires du musée, qui sont payantes. Il peut aussi bien ne rien débourser.

En un an et demi, les recettes de billetterie ont ainsi augmenté de 300% par rapport à 2021, avec une moyenne de 20’000 à 30’000 francs par mois. «Cela a marché au-delà de nos espérances», se réjouit le directeur de l’institution, Marc-Olivier Wahler. Face à ce succès, le MAH va étendre cette année le dispositif au musée Rath et à la Maison Tavel.