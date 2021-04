C’est pourtant Guin qui débutait le mieux. Dos au mur, les Fribourgeoises prenaient tout de suite les devants sur leur terrain. Et malgré la réaction adverse, elles empochaient le premier set au caractère (29-27).

Le NUC resserrait vite les boulons et ne laissait aucune chance à son hôte dans la deuxième manche (25-13). Mais Guin a de la ressource et repassait devant au terme d’un nouveau bras de fer (27-25). Les Neuchâteloises remettaient alors le pied sur l’accélérateur pour pousser la rencontre jusqu’au tie-break (25-17). Où elles n’ont pas tremblé, malgré la tension palpable et l’abnégation des locales. Elles terminaient le travail sur leur première balle de match (15-1 2 ).