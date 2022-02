Volleyball : Le Viteos NUC en demi-finales, Cheseaux reste en vie

Hormis les doubles championnes de Suisse en titre, Genève et Franches-Montagnes sont passés à la trappe en quarts de finale de LNA féminine. Cheseaux disputera un match 3.

Sur les quatre clubs romands engagés en quarts de finale de LNA féminine, un seul – le Viteos NUC – a validé sa qualification. Cheseaux peut encore y croire, tandis que Genève et Franches-Montagnes sont éliminés.

On prend les mêmes et on recommence. Le deuxième acte des quarts de finale de Ligue nationale A féminine a livré peu ou prou les mêmes conclusions que le premier. Parmi les quatre clubs romands en lice, seul le Viteos NUC est tiré d'affaires.