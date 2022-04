Ukraine: Le Vogue russe s’arrête après 24 ans d’existence

Des magazines à l’arrêt

Condé Nast est présent en Russie depuis plus de vingt ans avec des titres comme «Vogue Russia», qui a été lancé pour la première fois en 1998, et les éditions russes de «GQ», «GQ Style», «Tatler», «Glamour» et «Architectural Digest». «Ce qui me fait beaucoup réfléchir, c’est que notre équipe n’a pas choisi cette guerre et doit pourtant en assumer les conséquences. Je les remercie tous pour leur engagement», poursuit Roger Lynch dans le communiqué de presse. Les comptes de chaque magazine remercient leurs lecteurs en les informant de la suspension des publications sur leurs plateformes «jusqu’à nouvel ordre».