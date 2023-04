Genève: Le voile se lève sur un vol de diamants d’une valeur folle

Un colossal vol de diamants, jamais révélé jusqu’ici, a été commis à Genève en 2018. Entre le 24 et le 26 septembre, vingt-quatre pierres valant entre 16 et 18 millions de francs ont disparu d’une bijouterie de la luxueuse rue du Rhône. L’acte n’est pas précisément daté car il s’agirait selon nos informations d’un vol à l’astuce, les vraies gemmes ayant été échangées contre des fausses.



L’affaire émerge car le plus gros des diamants a été retrouvé, et que deux sociétés s’en disent propriétaire. Celle victime du larcin et une à Hongkong, qui commerce de telles pierres. Le 30 mars, le Tribunal fédéral a refusé à cette dernière la levée du séquestre du diamant, détenu depuis avril 2019 par le GIA, institut américain de référence pour identifier les pierres et délivrer des certificats d’authenticité.