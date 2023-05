Cybercriminalité: Boom du vol de cartes de crédit sur le web en 2022

La plus forte augmentation de données volées par rapport à 2021 concerne les cartes de crédit (+10,5%) avec les données du CVV (le code de sécurité à trois chiffres au dos des cartes) et la date d’expiration. Avec ces données, les pirates sont en mesure de voler de l’argent ou d’effectuer des transactions. Pour la pêche à ces données, ce sont les sites de divertissement, notamment les jeux en ligne et les rencontres en ligne qui sont les plus exposés au vol de données personnelles. Les forums et les sites web (28,4%) ainsi que les comptes sur les médias sociaux (25,7%) sont également fortement touchés. Si en plus, des numéros de téléphone associés à ces comptes sont piratés, c’est le jackpot pour les pirates.