Haute-Savoie (F) : Le voleur présumé tué à Bossey était un jeune Suisse

Les enquêteurs français ont conclu que le gendarme qui avait tiré sur le suspect était en état de légitime défense.

Pour rappel, les gendarmes avaient été appelés par un agent de sécurité privée. Ce dernier avait aperçu un fourgon et deux hommes susceptibles de se livrer à des vols de motos. Pour l’heure, la procédure a recensé trois victimes de deux-roues, retrouvés dans ou à proximité de l’utilitaire. Le second suspect, qui s’était échappé à pied, avait été pincé dans l’heure suivant le drame. Mis en examen pour participation à des vols et à une association de malfaiteurs, il a été laissé libre sous contrôle judiciaire.