Lors d’un vol Iberia

Le vol quasi plein, les passagers se rebellent

Des passagers d'un vol reliant Madrid à Las Palmas avaient diffusé dimanche des images d'un avion «quasiment plein» en se plaignant de l'absence de «distance de sécurité».

«L'avion est pratiquement complet et il n'y a même pas de séparation entre les sièges», a tweeté un passager d'un vol Iberia, dimanche, vidéo à l'appui. Un vol reliant Madrid à Las Palmas aux Îles Canaries, dimanche, fait actuellement polémique. Les passagers accusent le personnel de bord de ne pas avoir respecté les consignes de distanciation sociale. Certains vols sont maintenus s'ils respectent un taux d'occupation maximum de 50%. Or, l'avion Iberia était bien plus rempli que prévu.

Sur les images filmées par un des passagers, on peut voir le ton monter entre les passagers et le personnel de bord. La compagnie Iberia Express a cependant contesté ces accusations et assurant «respecter toutes les dispositions de sécurité». «Nous avons renforcé le nettoyage et la désinfection quotidienne de la cabine et de tous ses éléments. Notre flotte dispose d’un système d’air et de filtres HEPA qui sont efficaces à 99,9 % contre les virus et les bactéries».