Japon : Le volcan Aso au Japon se donne en spectacle

L’éruption volcanique a fait le bonheur des observateurs. Aucun blessé n’est à déplorer pour l’instant.

Le mont Aso, l’un des volcans les plus actifs du Japon, est entré en éruption mercredi, projetant des cendres à 3500 mètres d’altitude et faisant s’éloigner en toute hâte des randonneurs de ce site touristique du Sud-Ouest de l’archipel nippon. Aucun blessé n’a été immédiatement signalé après l’éruption en fin de matinée de ce volcan culminant à 1592 m, qui a fait voler des roches, à la suite d’une explosion spectaculaire filmée par des caméras de vidéosurveillance.

Les autorités ont prévenu les habitants et les touristes de ne pas s’approcher du volcan, alors que s’échappaient des gaz chauds et des cendres et que des pierres dévalaient ses pentes vertes. Les autorités vérifiaient notamment si des randonneurs pourraient avoir été pris au piège, ont précisé des responsables locaux aux médias japonais, tandis que des images montraient des dizaines de véhicules et d’autocars touristiques stationnés sur le parking d’un musée voisin offrant une vue dégagée sur le volcan.