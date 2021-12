Crue glaciaire : Le volcan le plus actif d’Islande sous surveillance

Une crue glaciaire importante se déroule sur le volcan islandais Grimsvötn, ce qui pourrait provoquer une éruption. Samedi, les scientifiques étaient attentifs.

Le Grimsvötn, le volcan le plus actif d’Islande, est sous surveillance ce week-end du fait d’une immense crue glaciaire en cours susceptible de déclencher une éruption, selon les autorités. Phénomène naturel brutal connu sous le nom de «jökulhlaup», cette tumultueuse coulée d’eau en cours depuis dix jours devrait «très probablement» culminer dimanche, a indiqué l’Institut météorologique d’Islande.

La baisse de pression sur le volcan entraînée par l’écoulement de millions de tonnes d’eau «peut déclencher une éruption», comme ce fut le cas en 2004, mais également en 1934 et 1922, souligne l’organisme chargé de la surveillance volcanique dans un communiqué.

Zone inaccessible

«Les éruptions récentes du Grimsvötn se sont produites environ tous les 5 à 10 ans, et du fait des mesures et des observations, les scientifiques s’accordent sur le fait qu’il est prêt à entrer en éruption», souligne l’IMO dans un communiqué. «Il n’est toutefois pas possible de prédire s’il y aura une éruption à la suite de cette crue-ci», reconnaît l’institut.