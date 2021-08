Indonésie : Le volcan Merapi, en éruption, crache un nuage de cendres

Situé sur l’île de Java, le volcan, très actif ces derniers mois, laisse échapper de la lave incandescente et fait entendre des explosions. Mais aucun village n’a encore été évacué.

Le Merapi, l’un des volcans indonésiens les plus actifs, a laissé échapper une coulée de lave incandescente lundi et projeté un vaste nuage de cendres dans le ciel. Des explosions survenues tôt le matin ont formé un nuage qui s’est diffusé jusqu’à 3,5 kilomètres du cratère et a couvert de cendres les villages des alentours. Les autorités n’ont pas donné d’ordre d’évacuation et aucune victime n’a été recensée.