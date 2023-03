Colombie: le volcan Nevado del Ruiz menace d’entrer en éruption

Le Nevado del Ruiz, qui culmine à plus de 5300 mètres d’altitude, est l’un des 25 volcans actifs de Colombie. Il est particulièrement surveillé depuis la catastrophe d’Armero, deuxième éruption volcanique la plus meurtrière du XXe siècle.

L’inoubliable calvaire de la jeune Omayra Sánchez

Le Nevado del Ruiz reste dans toutes les mémoires en Colombie pour la tragédie dantesque d’Armero, où quelque 25’000 personnes avaient péri en novembre 1985 dans une coulée de boue provoquée par une éruption du volcan. Le calvaire d’Omayra Sánchez (ci-dessous), décédée dans un trou d’eau après une agonie de trois jours devant les caméras, avait alors bouleversé le monde entier et sa photo fait le tour de la planète.

Les autorités locales doivent préparer de plans d’évacuation

Les départements de Tolima, Caldas, Risaralda, Quindio et Cundinamarca sont «en état d’alerte», a indiqué de son côté la Protection civile colombienne qui a demandé aux autorités locales de préparer des «plans d’évacuation». Dans la ville de Manizales (plus de 400’000 habitants), voisine du volcan, la population était calme, habituée à son activité fréquente.

En activité éruptive constante

Le Nevado del Ruiz, qui culmine à plus de 5300 mètres d’altitude, «est en activité éruptive constante au cours des dix dernières années» avec des «événements mineurs», «principalement des chutes de cendres», a précisé le Service géologique. Situé sur la cordillère centrale et la ceinture de feu du Pacifique, le Nevado del Ruiz est l’un des 25 volcans actifs de Colombie. Il est particulièrement surveillé depuis la catastrophe d’Armero, deuxième éruption volcanique la plus meurtrière du XXe siècle.