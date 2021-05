RDC - Intense activité soudaine du volcan Nyiragongo

RDC : Après 19 ans de silence, le volcan Nyiragongo se réveille

La ville de Goma était en état d’alerte samedi en République démocratique du Congo, après le réveil de l’un de ses volcans. La population commençait à fuir.

«Le ciel est devenu rouge»

Premiers mouvements de panique

Silencieux depuis près de 20 ans

La dernière éruption de Nyiragongo, haut de plus de 3000 mètres, remonte au 17 janvier 2002. Elle avait causé la mort de plus d’une centaine de personnes, couvrant de lave quasiment toute la partie Est de Goma, y compris la moitié de la piste de l’aéroport de la ville. L’éruption la plus meurtrière a eu lieu en 1977 avec plus de 600 morts.