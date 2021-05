RDC : Le volcan Nyiragongo n’était plus surveillé depuis sept mois

Samedi soir, le volcan Nyiragongo est entré en éruption. Faute de moyens financiers, il n’était plus surveillé depuis l’an passé.

Le volcan Nyiragongo, entré en éruption samedi soir dans l’est de la République démocratique du Congo (RDC), n’était plus surveillé depuis sept mois, faute de financements pour soutenir l’Observatoire de volcanologie locale, a rapporté la radio onusienne Okapi.

«Pendant sept mois, soit depuis octobre 2020 jusqu’à avril 2021, le volcan Nyiragongo n’a pas été surveillé, l’Observatoire volcanologique de Goma (OVG) n’ayant plus d’appui du gouvernement central ni des bailleurs extérieurs», a indiqué la radio, citant le directeur scientifique de cet organisme.

«Beaucoup de dégâts matériels»

«Pas de données en temps réel»

Interrogé sur la soudaineté de l’éruption, Kasereka Mahinda a alors expliqué: «Un projet de financement de la Banque Mondiale s’est arrêté en juin (…) à partir d’octobre, nous n’avons plus eu d’Internet jusqu’en avril». «Pendant tout ce temps, nous n’avions pas de données en temps réel, il n’y avait pas de frais de fonctionnement», a-t-il regretté, le budget de Kinshasa «ne nous arrivait pas».

Le rétablissement d’Internet en mai, grâce à un partenaire américain, a «permis de collecter de nouveau des données» et «d’enregistrer de nouveau des signaux d’alerte». «Nous avons compris qu’il fallait suivre la situation avec attention», avant d’être «malheureusement» surpris par l’éruption de samedi soir.

La coulée s’arrête à l’entrée de Goma

À quelques centaines de mètres à peine: la coulée de lave descendue des flancs du volcan Nyiragongo, dans l’est de la République démocratique du Congo (RDC), s’est immobilisée dimanche dans les faubourgs de Goma, épargnant de justesse la ville où les habitants s’inquiétaient toujours d’une possible reprise de l’éruption.

Du feu et de fortes émanations se dégageaient du front de lave rocheux, noirâtre et toujours instable. De nombreuses habitations ont été englouties par la lave, semblable à un énorme chewing-gum de réglisse avalant tout sur son passage, et large de plusieurs centaines de mètres.