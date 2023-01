Le voleur d’animaux en série est de retour en justice 

Chèvres, moutons, poules ou encore tortues… Avec tous les animaux qu’il a dérobés, il aurait pu remplir l’Arche de Noé. Mais son âme n’est pas celle d’un sauveur. Entre 2017 et 2020, ce Vaudois avait volé et détenu plus de 120 bêtes. Parmi les maltraitées, certaines étaient mortes de faim, tandis que d’autres avaient été abandonnées par ses soins sur la voie publique.